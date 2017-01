Kim Kardashian Curhat soal Kasus Perampokan yang Dialaminya

LOS ANGELES – Sempat tak ingin membuka suara pascaperampokan yang disertai penodongan senjata di Prancis pada Oktober 2016 lalu, Kim Kardashian akhirnya membicarakannya dalam sebuah trailer program reality show yang berjudul Keeping Up With the Kardashians musim terbaru.

“Mereka akan menembakku dari belakang. Tidak ada jalan keluar, memikirkannya saja membuatku emosi,” kata Kim seperti dikutip dari AFP, Minggu (8/1/2017).

Sambil berurai air mata, Kim lalu mengingat kembali malam saat dirinya didatangi oleh orang-orang bersenjata dan bertopeng yang masuk ke dalam kamar hotelnya. Kim kemudiaan di bekap dan dimasukkan di kamar mandi, sementara sang perampok berhasil mencuri sejumlah perhiasan yang ditaksir memiliki nilai hingga 10 juta Dolar AS.

Kini, Kim mulai terbuka kepada umum terkait kondisinya. Ia pun telah kembali ke media sosial dan untuk pertama kalinya pascaperampokan tersebut ia menggunggah foto kebersamaannya dengan keluarga di Instagram.

Sebelumnya, Kim sempat diam terkait kasus ini bahkan ia harus menerima kenyataan bahwa sang suami rapper Kanye West mengalami sakti pada November akibat terlalu memikirkan hal tersebut dan harus dirawat di rumah sakit dan membatalkan sejumlah turnya.