TOP MUSIC: John Mayer Beri Jadwal Rilis Lagu Baru ke Fans

LOS ANGELES – John Mayer memulai 2017 dengan merilis lagu-lagu di album barunya. Senin 2 Januari, pelantun Gravity ini mengumumkan jika ia akan merilis karya terbarunya dalam album berjudul The Search for Everything secara terpisah.

Keputusan itu diambil karena Mayer mengaku memiliki banyak lagu bagus yang ingin dibagi dengan penggemar. Karena banyaknya, Mayer merasa mustahil untuk merilis semuanya sekaligus dalam satu tanggal.

Klik untuk Baca Selengkapnya