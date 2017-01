Terungkap Daftar Peserta Idol Star Athletics Championship 2017

SEOUL – Idol Star Athletics Championship (ISAC) selalu menjadi salah satu tontonan yang paling dinanti-nanti para penggemarnya. Pasalnya, mereka akan melihat idola-idola mereka berkompetisi satu sama lain di sebuah ajang olimpiade sungguhan. Banyak pula bintang-bintang Korea Selatan yang tampil, baik dari junior maupun senior, dimana mayoritas peserta adalah girl group dan boy group.

Seperti dilansir Allkpop, perayaan yang dirayakan setiap tahun dan beberapa kali saat Chuseok tersebut kali ini telah membeberkan daftar peserta yang akan ikut serta dalam lomba tersebut. Untuk kelas pria, grup-grup yang akan tampil adalah B1A4, B.A.P, EXO, NCT, SF9, NU'EST, Mad Town, MONSTA X, BTS, VIXX, VICTON, Seventeen, Snuper, ASTRO, UP10TION, IMFACT, KNK, dan TEEN TOP.

Sedangkan, grup wanita yang akan ikut serta dalam ISAC 2017 adalah AOA, EXID, Gugudan, LABOUM, Lovelyz, Red Velvet, Melody Day, MIXX, Berry Good, Brave Girls, SONAMOO, G-Friend, Oh My Girl, Cosmic Girls, TWICE, FIESTAR, Jun Min Kyung, Heyne, dan Rui.

Beberapa grup berpengaruh yang tidak ikut serta kali ini adalah MAMAMOO dan BtoB. Kedua grup mencetak rekor yang baik di periode-periode sebelumnya, terutama di nomor memanah. Selain itu, ISAC 2017 akan menambahkan cabang olahraga baru, yaitu senam ritme untuk kelas pria, setelah sebelumnya memperkenalkan kelas wanita untuk ISAC Chuseok 2016. ISAC 2017 sendiri akan digelar tanggal 16 Januari 2017.