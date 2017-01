TOP GOSSIP: Ini Lho Penyebab Awal Soulja Boy Tantang Adu Tinju Chris Brown

LOS ANGELES- Soulja Boy menyulut pertengkaran dengan Chris Brown usai meninggalkan komentar di Instagram milik Karrueche. Itu membuat Chris berang, hingga Soulja Boy pun terpancing untuk terus-menerus memaki mantan kekasih Karruecehe tersebut di media sosial.

"Chris brown just called me and said he wanna fight me because I liked @karrueche picture on Instagram this n**ga a bit**," tulis Soulja.

