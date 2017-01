Kim Kardashian Hamil Anak Ketiga?

LOS ANGELES - Aktris Kim Kardashian digosipkan tengah berbadan dua. Isu mulai menyebar cepat pasca bintang The Keeping Up with Kardashian ini kepergok tengah mengunjungi dokter kandungan.

Kim terlihat keluar dari klik dokter kandungan keluarga Kardashian di Beverly Hills sembari memeluk perutnya. Rencana menambah momongan nyatanya sudah diwacanakan oleh keluarga Kardhasian ini sejak lama.

Dilansir Aceshowbiz, Sabtu (7/1/2017), sang suami Kanye West, diakui Kim sudah berniat memiliki tiga orang anak, sejak putra keduanya, Saint West lahir.

"Suami saya mungkin akan mencoba untuk anak ketiga, tapi aku tidak. Jadi, saya tidak tahu. Mungkin itu semacam benar, tapi mungkin tidak benar-benar benar. Jika itu terjadi, hal itu terjadi. tapi, saya tidak berpikir kami mencoba (nambah momongan) jadi mungkin itu tidak benar," paparnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Hanya saja pada November tahun lalu, Kim berubah pikiran. Kakak tiri Kylie Jenner ini rupanya sudah bulat untuk menambah momongan. Namun, Kim ingin mencoba mencari ibu pengganti.

"Aku datang pada kesimpulan bahwa aku akan mencoba menggunakan ibu pengganti untuk anak ketiga," imbuhnya.

Dalam foto yang kini beredar, Kim terlihat mengenakan blazer hitam kebesaran yang dipadukan dengan celana jeans. Wanita berusia 36 tahun ini terlihat mengenakan kacamata hitam serta sepatu heels.

Sayangnya hingga saat ini, baik Kim maupun keluarga Kardashian belum menanggapi serius kabar kehamilan anak ketiga West itu. Kendati demikian, publik tetap menyambut antusias jika berita kehamilan Kim benar adanya.