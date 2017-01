Putus, Meek Mill Sebut Nicki Minaj Tengah Hamil

LOS ANGELES - Kabar mengejutkan datang dari fakta di balik kandasnya asmara Nicki Minaj dan Meek Mill. Pengakuan terbaru Mill tentang sang mantan pacar seketika langsung membuat geger publik.

Pasalnya, pelantun All Eyes on You ini menuding Minaj kini tengah hamil. Dikutip dari Aceshowbiz, penyanyi sekaligus rapper ini secara blak-blakan mengakui hal tersebut lewat akun Snapchat. Dalam gambar yang diunggah, Mill secara implisif menyebut perihal kehamilan Minaj.

"Saya tidak mengatakan ya akan tentangnya yang kini hamil... nvm lol," tulisnya.

Selanjutnya, Mill kembali mengunggah gambar tulisan ambigu tentang mimpi buruk. Kendati sudah dihapus, unggahan terbaru Mill itu sudah tersebar di jagat dunia maya dan langsung menjadi perbincangan hangat para netizen.

Namun hingga saat ini, pihak Minaj sama sekali belum ada yang angkat suara ihwal kehamilannya itu. Wanita berusia 34 tahun ini memilih bungkam pasca mengkonfirmasi kabar putus dengan Mill.

Sementara itu, gonjang ganjing kisah asmara Minaj dan Mill sudah terjadi sejak dulu. Sempat beredar kabar bahwa Mill sudah memiliki selingkuhan lain.

Puncaknya pada 5 Januari kemarin, Minaj akhirnya mengkonfirmasi bahwa telah putus dari Mill, lantaran ingin fokus dengan karier. Hal ini diungkapkan langsung olehnya di Twitter.

"Untuk mengkonfirmasi, ya saya sekarang single. Saya sedang fokus pada pekerjaan saya dan melihat ke depan untuk berbagi dengan kalian dalam waktu dekat. Memiliki Tahun Baru diberkati. Love u," tuturnya.