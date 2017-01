3 Mantan Personel EXO Masuk Daftar Artis Terpopuler di China

BEIJING - Baru-baru ini media Tencent merilis daftar grafik aktris populer di China sepanjang tahun 2016. Mengejutkannya, mantan personel Exo, Kris Wu, Huang Zi Tao dan Xi Luhan mendominasi posisi puncak.

Karena hal tersebut, ketiganya pun seolah membuktikan kesuksesan setelah keluar dari EXO. Ketika itu, Kris Wu, Huang Zi Tao dan Xi Luhan meninggal meninggalkan grup yang sedang naik daun di jajaran boyband K-Pop.

Pada deretan lima Lagu Terlaris, Kris Wu berakhir menduduki posisi pertama dan kedua dengan lagu andalannya, From Now On dan July. Kris berhasil menggeser single PPAP milik Pikitaro, yang harus puas berada di posisi ketiga. Sedangkan di bawah PPAP, bertengger lagu milik Luhan yang berjudul Catch Me When I Fall.

Lagi-lagi pada kategori penyanyi paling laris di China sepanjang 2016, baik Luhan maupun Kris Wu masuk dalam deretan daftar tiga besar. Keduanya berhasil mengalahkan mantan rekan satu grup Exo, Zang Yixing / Lay.

Sedangkan untuk Huang Zi Tao sendiri juga diketahui berhasil menduduki posisi pertama sebagai aktris dengan kepribadian paling baik dalam acara variety show selama tahun 2016.

Dan berikut daftar lengkap chart grafik yang dirilis Tencent dan dilansir dari Koreaboo

Top 10 Pendatang Baru Box Office Performance

1. Kris Wu (1.31 miliar yuan)

2. Jing Boran (1.28 miliar yuan)

3. Aarif Lee (1.071 miliar yuan)

4. Luhan (1.004 miliar yuan)

5. Yang Yang (814 juta yuan)

6. Liu Haoran (682 juta yuan)

7. Li Yifeng (434 juta yuan)

8. William Chan (420 juta yuan)

9. Chen Xuedong (383 juta yuan)

10. Wang Yuan (383 juta yuan)

Kepribadiaan Variety Show Paling Populer di 2016

1. Huang Zitao

2. Xie Na

3. Jia Nailiang

4. He Jiong

5. Wowkie Zhang

6. Xue Zhiqian

7. Song Xiaobao

8. Du Haitao

9. Guo Degang

10. Wong Cholam

Top 5 Lagu Terlaris

1. Kris Wu – From Now On (72,573)

2. Kris Wu – July (71,692)

3. Pikotaro – PPAP (43,362)

4. Luhan – Catch Me When I Fall (33,863)

5. Wang Junkai – Ode to a Tree (32,677)

Top 10 Penyanyi Terlaris

1. TFBoys

2. Luhan

3. Kris Wu

4. Zhang Yixing

5. Hua Chenyu

6. Jay Chou

7. SNH48

8. Chris Lee

9. Zhang Jie

10. Huang Zitao