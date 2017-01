FOTO: Netizen Kagum dengan Kecantikan Hijab Sophia Latjuba

JAKARTA - Aktris Sophia Latjuba baru-baru ini mengunggah foto dengan putrinya yaknin Eva Celia ketika berada di Banda Aceh. Dalam foto tersebut, ibu dan anak tersebut mengenakan hijab yang menutupi kepalanya.

Melihat foto tersebut, netizen langsung membanjiri kolom komentar dengan mengatakan bahwa Sophia dan Eva sangat cantik dengan mengenakan penutup kepala tersebut.

"Masha Allah cantiknya," tulis akun @grace_raichan.

A photo posted by Sophia Latjuba (@sophia_latjuba88) on Jan 5, 2017 at 7:20pm PST

"Sdh cocok bangek pakai kerudung," tambah akun @ahmad.hazali.

"Y ampun cantik ny LUARBIASA for both of you," timpal akun @jordin.marsha_ohandi.

Kekasih Ariel itu pun menuliskan keterangan foto bahwa maksud kedatangannya ke Aceh adalah untuk memberikan bantuan kepada korban gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

"Mendarat di Banda Aceh langsung menuju Pidie Jaya untuk menyerahkan bantuan. Wish us luck. #serambikasih," tulis Sophia.