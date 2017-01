Miliki Rambut Kribo, Edi Brokoli Bangga Temui "Penerusnya"

Edi Brokoli dan The Kribo Band (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mengawali karier dengan menunjukan penampilan rambut kribo, band The Kribo disambut oleh artis sekaligus musisi Edi Brokoli. Dalam sebuah acara, Edi mengaku bangga bisa bertemu dengan penerusnya sehingga tak dapat dipungkiri rambut kribo bisa menjadi tren rambut di tahun 2017 ini.



"Saya sering lihat dan ketemu anak-anak muda rambutnya pada dikriboin, wih seru nih. Apalagi grup The Kribo band akan meneruskan tren rambut kribo yang pernah beken di zaman dulu ini bakal menjadi trend baru di tahun 2017 ini," kata Edi Brokoli di Jakarta.



Sementara itu, bagi sebagian orang yang mengidentikan kribo dengan musik dangdut dibantah oleh vokalis The Kribo, Riyo. Menurut Rio, lagu Demam Telolet yang baru mereka luncurkan juga bergenre pop, sehingga beda dengan lagu tema Telolet lainnya yang bergenre dangdut.



"Lagu Demam Telolet memang merujuk pada fenomena yang sedang heboh di masyarakat. Memang bukan kita saja yang bikin lagu dengan tema ini, tapi kalau yang lain konsepnya dangdut, atau musik DJ, kita tetap konsisten di jalur pop untuk tetap menceritakan demam telolet dimasyarakat," kata Riyo.