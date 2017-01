FOTO: Intip Foto Pertama Franda dan Samuel di Tahun 2017

JAKARTA - Franda dan Samuel Zylgwyn sedang berlibur bersama di London, Inggris. Mereka mengabadikan momen bersama di bangunan terkenal yaitu London Bridge.



Efranda Stefanus mengunggah foto bersama sang suami yang menikahinya pada awal Agustus 2016 lalu di akun instagram @frandaaa87. Rona bahagia jelas terlihat pada ekspresi wajah keduanya.



Franda dan Samuel kompak mengenakan mantle berwarna hitam. Mereka juga mengenakan syal tebal yang melingkari lehernya. Latar pemandangan London Bridge menjadi saksi kebahagiaan mereka.

"Our first couple shot in 2017 ♥️," tulis keterangan foto tersebut.



Diketahui, pasangan Samuel Zylgwyn dan Franda yang melangsungkan pemberkatan nikah di Bali pada 8 Agustus 2016 lalu. Pernikahan mereka terungkap setelah Franda mengunggah foto pernikahannya dengan Samuel melalui akun Instagram-nya. Sebelumnya, baik Franda dan Samuel enggan membocorkan tanggal dan bulan pernikahan mereka.