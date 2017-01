FOTO: Ruben Berikan Bunga ke Sarwendah di Tengah Jalan Berlin

Awal nya bertigaan naik mobil, trs kata nya mau ke toilet dulu, eh gak tahu nya di kasih Surprise dengan bunga yg indah ini, dan minta foto in orang yg lewat hiihi sweet banget, menurut aku hal kecil yg di lakukan suami tp berpengaruh besar buat aku, ahhh terharuuuuu, makasih sayanggg๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜#SW #Sarwendah #TheOnsuGoesToEurope

A photo posted by Sarwendah29 (@sarwendah29) on Jan 5, 2017 at 1:33pm PST