Kimberly Ryder Bangga Terlibat Film Produksi Indonesia-Jepang

JAKARTA - Aktris cantik Kimberly Rider mengaku bangga dapat bermain dalam sebuah film kerjasama antara Indonesia dan Jepang, berjudul Secret Sky. Kebanggaan aktris 23 tahun tersebut jelas lantaran ia bisa menjadi pemeran utama dan satu-satunya aktris yang berasal dari Indonesia.

Selain merupakan satu-satunya aktris Indonesia yang bermain dalam film kolaborasi dua negara, kekasih dari Edward Akbar ini juga bangga lantaran bisa bermain dengan aktor-aktor kawakan di Jepang, seperti Shin Konno, Koutaro Kakimoto, dan Shou Take. Film bergenre drama ini diketahui mengambil latar belakang kehidupan para pemeran disebuah kota di Tokyo, Jepang.

"Film atau series ini judulnya Secret Sky. Kerjasama Indonesia dan Jepang. Antara MXTV Tokyo dan AomoriTV. Aomori itu kota kecil di utara Jepang," ujar Kimberly yang ditemui di Hotel Veranda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).

"Pertama kali kerja sama dengan Mahaka Pictures. Seneng banget jadi bagian proyek ini karena aku satu-satunya pemain dari Indonesia dan tiga cowok lainnya Shin Konno, Koutaro Kakimoto, Shou Take, mereka semua orang Jepang. Ngerasa huge previllage for me to be part of this project," sambungnya.

Menurut sang sutradara, Rahabi Mandra, film Secret Sky sendiri menceritakan tentang perempuan dan laki-laki yang sudah jatuh cinta meski keduanya belum pernah bertemu. Ia pun mengaku bahwa ide cerita Secret Sky berangkat dari kegelisahan saat datang ke sebuah acara pernikahan.

"Berangkat dari kegelisahan. Rasa jomblo pas dateng ke kawinan, pas nyampe itu ada perasaan "dia disini nih" seolah-olah jodohnya ada," ujar Abi.

"Berangkat dari situ kita kembangkan dan jadilah Secret Sky. Cerita perempuan dan laki-laki yang enggak pernah kenal tapi saling jatuh cinta," sambungnya.

Film Secret Sky sendiri dijadwalkan selesai digarap pada pertengahan Februari 2017. Film inipun dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada triwulan pertama 2017.