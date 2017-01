Wow, Lee Min Ho Ternyata Paham Seni Bela Diri

SEOUL – Kepiawaian Lee Min Ho sebagai salah satu artis terkenal di Korea Selatan bukan hanya dalam soal tarik suara maupun akting di depan kamera. Dia pun memiliki ketrampilan lain yang membuatkan piawai beraksi dalam adegan laga.

Hal ini diungkapkan oleh sutradara dari The Legend Of The Blue Sea. Menurutnya, kekasih Suzy Bae ini sangat paham dengan kemampuan dasar berkelahi. Kemampuan yang dimilikinya membuatnya mudah saat beradegan action.

"Saya telah bekerja sama dengan Lee Min Ho untuk beberapa film dan drama seperti Faith dan City Hunter. Saya melihat dia, keatletisannya benar-benar luar biasa. Saya juga menyadari bahwa ia memiliki pemahaman yang kuat terhadap keterampilan dasar akting laga," ujar sang sutradara seperti dikutip Allkpop.

Tidak hanya itu, Ia juga sangat menyukai kemampuan akting yang dimiliki oleh Lee Min Ho. Menurutnya, Lee Min Ho sangat bagus dalam beradegan berkelahi di Legend Of The Blue Sea.

“Bukan hanya di Spanyol, tetapi juga tempat-tempat seperti ladang teh dan bangunan kosong. Ini semua karena dia, sehingga adegan laga itu bagus," katanya.