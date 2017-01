Aktor Veteran Bollywood Meninggal Dunia

MUMBAI - Kabar duka menyelimuti dunia hiburan Bollywood pada awal tahun ini. Aktor veteran Om Puri mengembuskan napas terakhirnya setelah terkena serangan jantung di rumahnya di Mumbai, India, pada Jumat (6/1/2017), dalam usia 66 tahun.

Menurut laporan Press Trust of India, sebelum meninggal dunia, Puri sempat menyelesaikan syuting sebuah film pada Kamis 5 Januari 2017. Sopirnya yang paginya pergi ke rumahnya curiga setelah berkali-kali memencet bel pintu, tapi tak kunjung dibukakan.

Nama Puri mulai kondang pada 1980an saat dirinya memerankan sejumlah karakter yang menggambarkan kemarahan saat itu. Dia juga beberapa kali muncul di film produksi Inggris dan Hollywood, seperti The Reluctant Fundamentalist, East is East dan The Hundred Foot Journey dimana dia menjadi lawan main aktris Helen Mirren.

“Dia menunjukkan kalau kita tidak harus ‘ganteng’ dan ‘tampan’ untuk menjadi tokoh protagonis. Itu hanyalah kekuatan kepribadian dan performanya,” ujar Saeed Akhtar Mirza, yang membesut Puri di salah satu film pertamanya, Albert Pinto Ko Gussa Kyon Aata Hai? (Mengapa Albert Pinto Marah?), kepada Reuters.

Salah satu sahabat dekat Puri, aktor Anupam Kher, menuturkan, Puri adalah sosok yang luar biasa. Baginya, Puri adalah seorang sahabat yang mengagumkan.

“Dia adalah pembawa obor sinema India. Pada 1970an dan 80an, ada semacam penampilan tertentu yang dibutuhkan untuk bisa menjadi bagian sinema India. Om Puri mematahkan mitos itu dengan bakat dan kerja keras. Sejak awal, dia adalah sosok sederhana tapi keglamoran Bollywood tidak mempengaruhinya. Dia tidak berubah,” papar Kher kepada CNN.

Kepergiannya meninggalkan duka bagi fans dan bintang Bollywood. Bahkan, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi pun merasakan kehilangan yang sangat atas kepergian Puri. “Perdana menteri berduka cita atas wafatnya Om Puri dan mengingat kariernya yang panjang di dunia teater dan film,” tulis akun Twitter resmi PM Modi.

Sejumlah bintang kondang Bollywood juga ramai-ramai menyatakan duka cita atas kepergian Puri melalui akun Twitter mereka. Salah satunya adalah Akhsay Kumar. “Sedih mendengar wafatnya Om Puri yang sangat berbakat, lawan main saya di banyak film … duka cita mendalam untuk keluarga. #RIP,” tulis Kumar.