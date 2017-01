Lagi, Michelle Obama Jadi Tamu Spesial di Acara Jimmy Fallon

JAKARTA- Michelle Obama akan menjadi tamu spesial di acara The Tonight Show. Kehadiran Michelle di acara tersebut akan menjadi penampilannya yang terakhir sebagai ibu negara Amerika Serikat.

Sebelumnya, Michelle sudah dua kali menjadi tamu di acara yang dipandu oleh Jimmy Fallon. Penampilan yang pertama yaitu pada 20 Februari 2014. Ketika itu, Michelle Obama bergabung dengan Will Ferrel dalam episode Ew!.

Penampilan keduanya yakni pada 2 April 2015. Dalam episode Evolution of Mom Dancing tersebut, Michelle memamerkan kemampuannya dalam menari.

Dikutip dari Aceshowbiz, Michelle Obama sendiri termasuk sering jadi bintang tamu di beberapa acara tv. Ibu dua anak itu diketahui pernah menjadi tamu di acara The Late Show with Stephen Colbert, September lalu. Di acara tersebut, Michelle bahkan mampu menarik penonton terbesar sepanjang tahun.

Penampilan Michelle Obama di Late Show with James Corden juga tak kalah menarik perhatian. Ketika itu, Michelle hadir sebagai bintang tamu untuk Carpool Karaoke, dan ikut bernyanyi bersama James Corden.

Belum lama ini, Michele juga tampil di acara spesial First Lady Michelle Obama Says Farewell to the White House, yag dipandu Oprah Winfrey. Di program tersebut, Michelle dan Oprah fokus pada diskusi tentang harapan pada pemerintahan Obama.

“Harapan adalah semacam kebutuhan. Konsepnya adalah kebutuhan. Barack memang tidak hanya menyebut tentang harapan. Sebab, dia pikir slogan itu seperti ingin mendapatkan suara. Dia dan aku percaya apa lagi apa lagi yang akan dilakukan kalau kita tidak punya harapan. Apa yang akan kita beri ke anak-anak, kalau mereka tidak memiliki harapan,” tutupnya.