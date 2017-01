FOTO: Seumur Hidup Baru Sekali Ulang Tahun Inul Daratista Dirayakan

Alhamdulillah masih diparingi sehat dan kuat meski bentar lagi usiaku berkurang setahun pas nanti 21 january 2017 ❤️ Seumur hidup sekalinya pernah dirayain sm managerku dulu mba dhell' tapi jujur aku tdk pernah merayakannya 😊dan tak pernah akan merayakannya😘wong umur berkurang koq happy di bikin party 'menurutku koq kuwalik yooo rek😂tapi nek aku sik ngarep kado dr bojoku😂kado ucapan cinta sayang dan pelukan hangat sampe tua'ngono diberkahi utk nambah diperpanjang usia krn makin kesini kita makin tuwekk😂mewek'elek'ritek'😂 Semoga Allah memberi byk kemudahan dimasa depan amin❤️😇 #edisikentek'anfoto😜 @ivanderdamares

A photo posted by Inul Daratista (@inul.d) on Jan 5, 2017 at 11:34pm PST