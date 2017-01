VIDEO: Si Penghina "Indon Dungu" Fakhrul Razi Ingin Tetap Berhubungan Baik dengan Indonesia

MUMBAI – Di tengah-tengah hujatan yang diterimanya dari masyarakat Indonesia, artis asal Brunei Darussalam Fakhrul Razi masih ingin berhubungan baik dengan para fans-nya di Indonesia. Bagaimana tidak, sebuah video yang diunggah Fakhrul Razi, Kamis 5 Januari 2017, mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas fans-nya yang bernama Franatics.

“Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh, halo Franatics Indonesia. I’m wishing you happy one year anniversary, selamat menyambut ulang tahun yang pertama, and thank you so much for supporting Fakhrul Razi, me. And...sekarang saya ada di Mumbai. Pray for the best, and I’m learning so much here. Say hi to Franatics Indonesia!” tutur Fakhrul Razi, yang kemudian memutar kamera untuk memperlihatkan teman-temannya.

@franaticsid . Happy 1st Anniversary ❤️ I LOVE YOU FRanatcis INDONESIA A video posted by Fakhrul Razi Ibrahim (@meranamfakhrulrazihai) on Jan 5, 2017 at 5:24am PST

Fakhrul Razi melanjutkan videonya dengan memperkenalkan Franatics Indonesia kepada teman-temannya.

“So, these are my friends, uh....I’m wishing my fanclub...one year anniversary,” lanjut Fakhrul Razi. Ucapan Fakhrul Razi kemudian sempat membuat salah satu temannya berdecak kagum.

“Bye, I’ll see you soon, muah,” tutup artis yang pernah dikabarkan dekat dengan Rina Nose tersebut.

Sebelumnya, Fakhrul Razi harus menerima banyak hujatan dari masyarakat Indonesia lantaran dirinya mengucapkan “Indon dungu” di Instagram. Meski sempat dibela Rina Nose, namun Fakhrul Razi masih menutup bagian komentar di video tersebut.