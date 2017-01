FOTO: Sang Duta Pancasila Zaskia Gotik Alihkan Sejenak Ketegangan Netizen

Awal kerja di tahun baru 2017 πŸ™πŸΌπŸ™πŸΌπŸ™πŸΌπŸ™πŸΌbismillah semoga banyak keberkahan di tahun ini πŸ˜‡ #mydreamcametrue

A photo posted by Zaskia Shinta (@zaskia_gotix) on Jan 5, 2017 at 3:12am PST