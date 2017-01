FOTO: Siap Melahirkan, Perasaan Alice Norin Campur Aduk

Baru pulang dari dokter kandungan & rasanya campur aduk karena sebentar lagi akan bertemu dengan my baby "AL". Very happy karena tinggal hitungan minggu tapi juga ada rasa takut karena dokter bilang air ketuban mulai berkurang jadi harus dipantau terus, kalau sampai drastis berkurang harus melahirkan secepatnya. Mohon doanya ya teman-teman supaya semua akan baik-baik saja, sehat & bisa lahiran normal pada waktunya. Amiiin. ____ Photo by : @dierabachir Makeup & Hairdo by : @kikylutan Styled by : @carolinemeliala wearing Burberry Coat. ____ #alicepregnancyjourney #37weeks #37weekspregnant

