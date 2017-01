Kylie Jenner Jadi Miliarder Belia Berkat Bisnis

SOLO – Kylie Jenner disebut-sebut sebagai orang terkaya kedua dalam keluarga Kardashian. Model berusia 19 tahun itu memperoleh kekayaan berlimpah dari hasil bisnis kosmetik online yang digelutinya.

Dilansir Inquisitr, kabar itu berawal dari data yang dirilis majalah Forbes yang mencatat 30 pebisnis muda sukses. Nama Kylie Jenner tercantum dalam daftar 30 pebisnis muda tersebut. Menurut Forbes, bintang variety show Keeping Up With the Kardashian itu meraih sukses lewat bisnis kosmetik dan fashion yang digelutinya bersama sang kakak, Kendall Jenner.

“Bisnis kosmetik Kylie kian berkembang setiap harinya. Menurut salah seorang kerabatnya, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kosmetik di tahun 2016 meningkat tujuh kali lipat,” demikian keterangan yang ditulis Forbes.

Tak hanya meraih sukses dengan menjual kosmetik, bisnis fashion yang digeluti Kylie bersama Kendall juga membuahkan hasil serupa. Setiap produk fashion yang dirilisnya selalu digemari dan diburu kalangan muda dari berbagai belahan dunia.

Setelah sukses dengan dua bisnis tersebut, Kylie mencoba peruntungan dengan menginvestasikan sejumlah kekayaannya pada bisnis properti. Keseriusan menggeluti bisnis properti tersebut dibuktikannya dengan membeli rumah mewah di kawasan Hidden Hills, Kalifornia, Amerika Serikat.

Dari seluruh bisnis yang digelutinya, pendapatan kekasih Tyga itu ditaksir mencapai USD18 juta setara Rp240 miliar. Tak heran jumlah pendapatan tersebut membuat ia disebut sebagai orang terkaya kedua di keluarga Kardashian. Sementara posisi pertama ditempati oleh saudara tirinya, Kim Kardashian yang memiliki kekayaan sekitar USD51 juta setara dengan Rp680 miliar.