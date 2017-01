Jin 'BTS' Perlihatkan Aksi Bertahan Hidup di Hutan Manado

JAKARTA – Jin sempat berkunjung ke Indonesia pada akhir 2016. Tapi kunjungan personel BTS itu bukan untuk liburan atau melakukan pemotretan seperti idol pada umumnya, melainkan mencoba bertahan hidup di sebuah hutan di daerah Manado.

Jin menjadi salah satu bintang tamu di acara Law of the Jungle yang mengambil tempat salah satu hutan di Manado. Ini adalah pertama kalinya pelantun Blood, Sweat, and Tears itu ikut program televisi tersebut dan mencoba hidup di hutan selama beberapa hari.

Selain Jin, Law of the Jungle episode Manado juga dimeriahkan oleh Sungyeol, Kim Min Seok, dan Gong Myeong. Khusus Sungyeol, ini adalah ketiga kalinya member Infinite itu ambil bagian dalam program yang tayang di ONE Asia.

Sementara bagi Min Seok dan Gong Myeong, masing-masing baru pertama kali ini menjajal beratnya reality show Law of the Jungle. Biasa hidup berkecukupan di tengah kota, dua selebriti muda Korea Selatan ini harus mencari cara untuk bisa bertahan hidup di hutan Manado.

Law of the Jungle episode Manado dengan keempat bintang tersebut dapat disaksikan di ONE Asia, channel 164 Indovision. Episode pertama telah tayang pada 3 Januari lalu. Episode-episode selanjutnya dapat disaksikan setiap Selasa pukul 22.00 WIB.