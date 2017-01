Jun Ji Hyun Kesulitan Jadi Shim Cheong di Legend of the Blue Sea

Akting Jun Ji Hyun Kesulitan Perankan Shim Cheong di Legends of the Blue Sea. (Foto: Allkpop)

SEOUL – Jun Ji Hyun kembali menuai banyak pujian berkat akting apiknya sebagai Shim Cheong dan putri duyung di Legend of the Blue Sea. Ji Hyun dianggap berhasil menghidupkan kedua karakter itu dengan sempurna, tanpa cacat.

Tapi siapa sangka jika di balik kesuksesannya menjadi putri duyung dan Shim Cheong, Ji Hyun merasakan kesulitan yang luar biasa. Ibu satu anak ini mengaku kesulitan harus berenang dengan kostum putri duyung yang berat namun tetap terlihat natural.

“Saat ini, mengingat saya memainkan seorang putri duyung, saya harus berenang lebih sering daripada biasanya. Sebenarnya berenang dalam kostum putri duyung dan terlihat alami dalam melakukannya sangat sulit,” kata Ji Hyun dalam wawancara eksklusif dengan ONE Asia.

Sementara kesulitan dari karakter Shim Cheong, yang sedikit banyak mengingatkan publik pada Cheon Song Yi dari Man from the Star yang juga dibintangi Ji Hyun, terdapat pada sifatnya yang polos, tapi terus ingin tahu sehingga terlihat menggemaskan. Ji Hyun merasa kesulitan mengekspresikan karakter seperti itu.

“Saya sebenarnya merasa sulit memainkan kedua karakter itu karena menjadi Sim Cheong dan Cheon Song Yi, saya harus selalu bersemangat. Saya setiap kali dapat merasakan tekanan untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda (dari karakter tersebut). Saya sebenarnya merasa lebih mudah untuk memerankan karakter yang sepenuhnya berbeda dengan diri saya seperti peran di (film) Assassination,” pungkas Ji Hyun.

Akting menawan Jun Ji Hyun sebagai Shim Cheong sekaligus putri duyung ini dapat disaksikan di Legend of the Blue Sea yang tayang di ONE Asia setiap Kamis dan Jumat pukul 19.10 WIB di channel 164 Indovision. Untuk drama SBS ini, Ji Hyun beradu akting dengan Lee Min Ho yang memainkan peran ganda.