Ternyata, Lagu Baru Ed Sheeran Awalnya untuk Rihanna

LOS ANGELES – Ed Sheeran baru saja melakukan comeback di dunia musik dengan merilis dua buah single sekaligus, Castle on the Hill dan Shape of You. Dari kedua lagu tersebut, Shape of You adalah lagu yang semula diciptakan untuk Rihanna.

Hal itu dijelaskan langsung olehnya dalam sebuah kesempatan wawancara bersama BBC Radio. Ia bekerja sama dengan Benny Blanco saat menulis lirik lagu Shape of You.

“Aku memulai menulis liriknya dan berpikir bahwa dia (Rihanna) tidak akan menyanyikan lagu tersebut. Di tengah jalan, kami memutuskan bahwa lagu ini justru akan lebih pas bagiku,” kata Sheeran seperti dilansir NME, Jumat (6/1/2017).

Sheeran mengawali tahun 2017 dengan kembali merilis karya baru. Melalui akun Twitter-nya, ia mengonfirmasi bahwa album ketiganya nanti akan menggunakan judul “÷” setelah dua album sebelumnya berjudul “+” dan “x”.

Sahabat dekat Taylor Swift ini sebelumnya sempat vakum dari dunia musik untuk lebih menikmati hidup dengan berlibur. Selama masa vakumnya, ia sengaja meninggalkan telefon, email, dan segala media sosialnya.