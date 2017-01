Maret 2017, Air Supply Pastikan Konser di Jakarta

JAKARTA - Air Supply akhirnya memberi kabar baik kepada para penggemarnya di Indonesia. Konser yang harusnya digelar pada bulan Desember 2016, dipastikan akan berlangsung pada 3 Maret 2017 di The Kasablanka Hall – Mall Kota Kasablanka Jakarta.

"Ini berita gembira bagi fans Air Supply di Indonesia, karena Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk tur di Asia di tahun 2017 ini," ujar David Ananda selaku Managing Director Full Color Entertainment lewat siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (6/1/2017).

Konser Air Supply sempat tertunda bulan Desember 2016 lalu karena sang vokalis, Russel Hitchcock jatuh sakit. Maka dari itu, terpaksa tur di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia terpaksa dibatalkan.

"Semoga konser ini akan mengobati kerinduan fans Air Supply karena tertunda bulan Desember lalu, well Bringing Back the memories," imbuhnya.

Grup yang terkenal di era 80-an tersebut rencananya akan membawakan sederet hits, di antaranya Making Love Out of Nothing at All, Lonely in the Night, I Can't Wait Forever, Without You, Goodbye dan masih banyak lagi lainnya.

Konser tersebut juga sebagai perayaan hari jadi mereka bertajuk 'Air Supply 40th Anniversary Celebration of Love-Live in Jakarta'.

Bagi Anda yang ingin membeli ulang bisa membeli tiketnya kembali di gerai tiket box resmi. Berikut beberapa kategori harga tiket yang telah disiapkan oleh penyelenggara :

1. Diamond VVIP (numbered seating): Rp 2.500.000,-

2. Platinum (free seating): Rp 1.500.000,-

3. Gold (free seating): Rp 1.000.000,-

4. Silver (standing): Rp 750.000,-