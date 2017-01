Comeback, Ed Sheeran Rilis 2 Lagu Baru

LOS ANGELES – Ed Sheeran memberikan kejutan indah bagi para penggemarnya di awal tahun 2017. Ia baru saja merilis dua buah single baru yang berjudul Shape of You dan Castle on the Hill.

Kedua lagu tersebut juga menandakan kembalinya Ed Sheeran setelah sempat vakum dari pemberitaan media. Pada waktu itu, penyanyi asal Inggris ini mengatakan bahwa dirinya ingin menjalani liburan dan terbebas dari semua media elektronik.

“Aku tengah mengerjakan beberapa materi baru dan aku harap kalian sama bersemangatnya seperti aku,” ujarnya kepada para penggemar sesaat sebelum merilis kedua lagu itu.

Kedua lagu baru ini memiliki musik yang berbeda. Shape of You terdengar lebih tropis dengan nuansa tribal yang kental. Sementara untuk Castle on the Hill, penyanyi berusia 25 tahun ini memberikan beat yang sedikit lebih kencang.

“Aku benar-benar ingin menampilkan dua sisi berbeda dari musik yang aku sedang gemari. Dan aku baru tahu bahwa aku ingin mengeluarkannya di waktu yang bersamaan, aku sangat senang bisa kembali,” tambahnya seperti dilansir Entertainment Weekly, Jumat (6/1/2017).

Comeback Ed Sheeran memang sudah tercium dari bulan Desember tahun lalu. Setelah sekian lama, ia tiba-tiba mengunggah sebuah gambar berwarna biru pada akun Twitter dan Facebook-nya sehingga para fans sudah memperkirakan bahwa tak lama lagi Sheeran akan kembali.