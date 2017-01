Rizky Febian Gandeng Musisi Muda di Album Kompilasi

JAKARTA - Rizky Febian menggandeng sederet musisi pendatang baru dari jebolan ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta untuk album kompilasi bertajuk "Rizky and Friends".

Dalam album ini, lagu hits Rizky menjadi 'senjata' menggaet para pendengar musik lainnya. Musisi lain yang tergabung dalam NET Talent Management seperti Barsena Bestandhi, Rick Karnadi, Yeshua, Olivia, Brother In D'soul, Kanda Brothers, Freddy feat Sara dan Lil Rascal.

"Pada akhirnya album ini bisa diluncurkan secara resmi setelah sebulan sudah sepanjang Desember 2016 diedarkan kami bersyukur mendapat sambutan dari masyarakat," kata Once Mekel CEO Jagonya Musik & Sport Indonesia (JMSI) di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).

"Lagunya Rizky masih memancing animo masyarakat membeli album ini dan teman-teman lain yang bagus-bagus semua saya bangga karena album ini berisi lagu yang bagus-bagus," tambahnya.

Album ini juga digawangi oleh produser JMSI yang namanya sudah tak lagi asing di industri musik dunia, Steve Lillywhite.

"This is great album and everyone have to hace this. And l'm very-very proud of this and thank you very much," kata Steve.

Rizky sebagai penyanyi muda yang tengah digandrungi mengaku bahwa album ini membuatnya takjub. Pasalnya, lagu Kesempurnaan Cinta miliknya menjadi pentolan di album ini.

"Ya bisa dibilang ini album pertama juga dari talent semua di saat Iki dikasih tahu mau bikin album Iki semangat dan enggak nyangka lagu ciptaan Iki sendiri bakal masuk," kata Rizky.

Album Rizky and Friend berisi lagu Kesempurnaan Cinta, Terlanjur dari Yeshua, Menikahi Putrimu dari Barsena Bestandhi, Di Sudut Pelangi dari Rick Karnadi, Yeshua feat Olivia dalam You Always Have My Heart, Brother In D'Soul dengan Kau, Kanda Brothers dengan lagu Di Depan Mata, You Have My Heart dari Fredy and Sara, dan Lil Rascal dengan Gue Kece.