Produser Inggris Tak Sabar Nantikan Album Solo Rizky Febian

JAKARTA - Rizky Febian sudah siap menancapkan kaki lebih dalam di industri musik. Usai merilis dua sigle hits Kesempurnaan Cinta dan Penantian Berharga, ia baru saja merilis album kompilasi bersama sederet musisi pendatang baru betajuk Rizky and Friends.

Tak berhenti sampai di situ, ia juga sudah siap untuk memproduksi album perdananya. Baginya, album kompilasinya sebagai langkah awal untuk karier selanjutnya.

"Semoga Iki berhatap album kompilasi ini jadi awal Iki pribadi dan kita semua keluarga dan ini dimulai kami semua awal karier kita semua. Karena tujuan Iki dan semua memajukan musik Indonesia," kata remaja yang akrab disapa Iki di Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat (6/1/2017).

Sejauh ini, Rizky telah mengumpulkan sejumlah lagu untuk album perdananya. Ia berharap jika tak ada kendala tahun ini akan terealisasi untuk perilisan albumnya.

"Minta doanya semoga tahun ini bisa terealisasi dan lagi ngumpulin lagu juga. Kebetulan niatnya sebagian besar ciptaan Iki pribadi. Iki juga udah sering sounding-sounding lagunya. Mudah-mudahan kalau enggak ada kendala bisa terwujud," lanjutnya.

Rencana album Rizky rupanya membuat produser asal Inggris Steve Lillywhite tak sabar. Produser yang pernah bekerja dengan band U2 dan The Rolling Stones tersebut memuji kemampuan penyanyi muda tersebut.

"I will waiting for Rizky real album, solo album and other artists, and Rizky is the big star at the moment and he will make great album and everybody would like it," kata Steve.