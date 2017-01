3 Perseteruan Terkelam Rapper Sepanjang Sejarah Hollywood

LOS ANGELES – Industri musik Hollywood sudah dipanaskan dengan perselisihan Chris Brown dan Soulja Boy sejak awal 2017. Namun jauh sebelum perseteruan rapper masa kini itu muncul, sejatinya sudah ada sejumlah bentuk pertarungan lain para rapper seperti Drake, 50 Cent, hingga Tupac Shakur, yang berujung kematian.

Tiga diantara banyaknya perseteruan terkelam rapper hip hop sepanjang sejarah Hollywood itu adalah:

1. Drake vs Meek Mill

Perseteruan Drake dan Meek Mill ini terjadi pada 2015 ketika mantan Nicki Minaj tersebut menuduh Drake menggunakan ghostwriter untuk menyelesaikan lirik-lirik lagunya. Ketika Drake tetap diam atas tuduhan tersebut, rapper Hitman Holla mengunggah screenshoot obrolannya dengan Drake yang berisi pengakuan jika mantan kekasih Rihanna itu diam-diam bekerja dengan penulis lirik.

Meek Mill yang saat itu masih pacaran dengan Nicki Minaj memanfaatkan konser sang kekasih untuk mengejek Drake. Kesal, Drake akhirnya membalas ocehan Meek Mill lewat lagu Charged Up disusul dengan Back to Back. Sebagai balasan, Mill merilis Wanna Know untuk sindiran bagi Drake.

2. 50 Cent vs Rick Ross

Beda dari perseteruan pertama, perselisihan 50 Cent dan Rick Ross ini berujung ke pengadilan dan kebangkrutan bagi 50 Cent. Semua berawal ketika 50 Cent bertemu dengan Rick Ross di BET Awards 2009 dimana keduanya diyakini sedikit salah paham meski tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Perselisihan diantara mereka memuncak ketika 50 Cent mengunggah video seks ibu Rick Ross, Lastonia Leviston dengan mantan pacarnya pada 2010. Tak terima, Ross bersama dengan Laviston menuntut 50 Cent dan membawa kasus ini ke pengadilan yang berujung dengan 50 Cent diharuskan membayar USD5 juta pada Laviston. Gara-gara hukuman tersebut, 50 Cent dikabarkan bangkrut dan jatuh miskin.

3. Tupac vs Biggie

Ini adalah perselisihan terpanas yang pernah ada dalam sejarah rapper Hollywood yang dikenal dengan sebutan East Coast vs West Coast. Perseteruan diantara keduanya tak hanya berujung pada lagu atau meja hijau, melainkan kematian.

Sejarah kelam hip hop ini dimulai saat Biggie merilis lagu Who Shot Ya? yang dianggap Tupac sebagai sindiran terhadap dirinya. Sejak itu, mereka sering saling mencela lewat lagu. Keadaan semakin panas dengan pemberitaan media yang membuat publik terbelah menjadi dua kubu.

Puncaknya adalah ketika Tupac meninggal pada 19 September 1996 setelah ditembak beberapa kali saat sedang berkendara di Las Vegas. Enam bulan kemudian, giliran Biggie yang menghembuskan nafas terakhir dengan cara serupa pada 9 Maret 1997. Entah siapa yang bertanggung jawab, namun rumor yang tersebut mengatakan jika keduanya dibunuh oleh fans lawan yang tak terima idolanya dicerca.