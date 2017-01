Musisi Tanah Air Dukung Joey Alexander Raih Piala Grammy Awards 2017

LOS ANGELES – Sebuah prestasi membanggakan kembali ditorehkan pianis Jazz Joey Alexander yang kembali meraih nominasi Grammy Awards 2017, yang akan diadakan di Staples Center, Los Angeles, 12 Februari 2017. Sejumlah musisi pun turut dukung sang bocah ajaib untuk memboyong piala ajang musik bergengsi tersebut.

Mengulang prestasi tahun lalu, tahun ini Joey meraih dua nominasi dalam kategoti yang sama yakni Best Improvised Jazz Solo dan Best Jazz Instrumental Album. Dalam album yang dinominasikan tersebut, remaja berusia 13 tahun ini berkolaborasi dengan Silk Road Ensamble dan rapper Brandon Park Anderson.

Putra pasangan Denny Sila dan Farah Leonora Urbach ini disebut-sebut sebagai nominator terkuat, meski harus bersaing dengan sejumlah musisi senior, seperti Ravi Coltrane (In Movement ), Fred Hersch (We See ), Brad Mehldau (I Concentrate On You ), dan John Scofield (Iím So Lonesome I Could Cry).

Pada ajang Grammy Awards 2016, Joey sukses mengundang standing ovation dari para musisi dunia saat tampil pada malam puncak pengumuman pemenang awards meski tidak membawa pulang piala. Di Tanah Air, sejumlah dukungan pun disampaikan para musisi agar Joey bisa membawa pulang piala tahun ini.

Harapan itu datang dari bibi Joey yang juga penyanyi, Nafa Urbach. Sebagai kerabat. Nafa mengaku bangga keponakannya menorehkan prestasi yang tidak hanya mengharumkan namanya, tetapi juga Indonesia.

“Pokoknya senanglah. Joey Alexander bisa berkembang dan membanggakan nama Indonesia,” kata Nafa Urbach saat ditemui di MNC Studio kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seperti dikutip Koran Sindo, Jumat (6/1/2016).

“Mudah-mudahan kali ini saya berdoa Joey bisa memenangkan award -nya,” ungkapnya.

Sementara itu, duo musisi Endah N Rhesa pun mengungkapkan perasaan bangga dengan apa yang ditorehkan Joey.

“Bangga, dia memang musisi muda yang luar biasa, baik musikalitas permainan pianonya maupun sikap rendah hatinya dan kepolosan sebagai musisi,” kata Rhesa. Endah mengatakan, dia pernah bertemu Joey ketika tampil dalam sebuah acara di Jakarta.

Joey Alexander mulai mencuri perhatian musikus dunia setelah videonya beredar luas di YouTube. Setelah menyaksikan video tersebut, musikus jazz terkenal, Whynton Marsalis akhirnya mengundang Joey untuk tampil di acara Jazz at Lincoln Center pada 2014.

Melirik dari sejarahnya, album pertama Joey yang dirilis pada 2015 berjudul My Favorite Things, sukses bertengger di urutan 174 tangga lagu Billboard. Joey pun menjadi musikus Indonesia pertama yang masuk tangga lagu dunia bergengsi tersebut.