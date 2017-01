FOTO: Netizen Yakin Chris Brown akan Kalahkan Soulja Boy dalam Adu Jotos

LOS ANGELES – Perseteruan antara Chris Brown dan Soulja Boy menjadi buah bibir berbagai artis dan netizen. Beberapa tokoh telah mengucapkan dukungannya kepada salah satu pihak, antara lain 50 Cent, Floyd Mayweather, dan Orlando Brown. Pertarungan mereka pun dikabarkan telah mendapatkan sebuah panggung pasti yang dipromosikan oleh Floyd dan Adrien Broner.

Tentunya, pertarungan kedua artis tersebut membuat netizen bertanya-tanya. Salah satunya, siapa yang akan memenangkan pertarungan tiga ronde tersebut. Meski begitu, rupanya hampir semua netizen memasang taruhannya untuk Chris. Dukungan tersebut pun terlihat di poster-poster pertarungan yang disebarkan 50 Cent, Floyd, dan Adrien. Meski begitu, tidak sedikit pula yang berkomentar nyeleneh.

β€œBuang itu semua, mereka akan berpelukan dan berjalan keluar seperti Spongebob dan Patrick πŸ˜‚πŸ˜‚,” tulis @navajojake_.

β€œSoulja boy been irrelevant for like 8 years now he's about to get rhiannaed by chris brown,” tulis @pabloestradaa. Memang, Chris pernah menjadi bahan hujatan netizen ketika dirinya memukuli Rihanna ketika keduanya tengah berpacaran.

β€œSoulja bout to get knocked cold like rousey,” tulis @gabby_g_babes. Nama Rousey mengacu kepada kekalahan telak yang diterima Ronda Rousey pada Holly Holm di panggung Ultimate Fighting Championship (UFC).

β€œTaruhan, Draco Souljaboy akan menyerah di ronde kedua dan bilang dia tidak ingin berkelahi dan dia minta maaf telah membawa-bawa @chrisbrownofficial,” tulis @josh_doesit.

Chris dan Soulja Boy diketahui berseteru setelah Soulja tampak berkomentar bernada menggoda di akun Instagram dan Twitter mantan kekasih Chris, Karrueche Tran. Jika keduanya benar-benar berkelahi, 50 Cent dan Floyd telah memasang taruhan yang jumlahnya tidak main-main untuk masing-masing pihak.

Bagaimana kalau kamu? Menang Chris atau Soulja?