Jadi Barista, Nadine Alexandra Dipaksa Cicipi Kopi Pahit

JAKARTA - Aktris cantik Nadine Alexandra, terlibat dalam sebuah proyek film baru. Ia menjadi bagian dari pemain di sekuel Filosofi Kopi: Ben & Jody dan akan berperan sebagai seorang barista bernama Brie.

Menjadi seorang barista baru tentunya membuat Nadine harus mempelajari tentang dunia baru. Secara perlahan, Nadine mulai mempelajari tentang seluk-beluk kopi dari mulai proses menanam hingga bisa dinikmati sebagai sebuah minuman.

"I like trying new things dan saat dikasih kesempatan untuk belajar ilmu yang baru aku excited banget karena di sini bukan cuma belajar tentang cara bikin kopi tapi juga belajar tentang cerita kopi, asalnya dari mana," papar Nadine saat ditemui di sebuah kedai kopi di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Cara Nadine mempelajari kopi adalah dengan menonton beberapa film dokumenter tentang kopi dan juga membaca beberapa buku yang membahas kopi. Hal itu dipercaya dapat membantunya untuk semakin memperdalam pembentukan karakter Brie.

"Jadi, buat aku untuk mendalami karakter ini tuh 100 persen I tried to watch documenter as much as possible, baca tentang kopi dan harus belajar suka sama rasanya kopi yang sangat pahit. Menariknya adalah di setiap biji kopi itu ada nuansa yang berbeda. Jadi, ini adalah proses yang sangat menyenangkan," jelasnya.

Dalam film ini, Nadine menjadi pemain baru bersama Luna Maya. Keduanya akan beradu akting dengan Ben (Chicco Jerikho) dan Jody (Rio Dewanto).