Rihanna Cuek Chris Brown Berseteru dengan Soulja Boy

LOS ANGELES – Nama Rihanna terseret dalam perseteruan Chris Brown dan Soulja Boy. Rapper 26 tahun itu tiba-tiba mengungkit momen pemukulan Chris Brow terhadap Rihanna, yang terjadi beberapa tahun lalu.

Dicatut dalam perselisihan dua musisi tersebut, Rihanna memilih cuek. Pelantun This is What You Came For ini tak memberikan komentar apapun soal perseteruan tersebut. Rihanna juga tak repot-repot memberikan tanggapan apapun di media sosialnya.

Di Twitter, Riri sibuk mempromosikan sepatu karyanya yang dibuat dari hasil kolaborasi dengan berbagai merk ternama. Sementara di Instagram, penyanyi 28 tahun ini aktif mengumumkan capaian single Kiss It Better-nya yang meraih platinum.

Seperti diberitakan sebelumnya, perseteruan Chris dan Soulja terjadi ketika Soulja menyukai postingan Instagram Karrueche Tran. Entah karena alasan apa, tiba-tiba Chris memarahi Soulja karena menyukai foto sang mantan.

“Chris Brown baru saja menghubungi dan bilang ingin berkelahi denganku karena aku menyukai foto @Karrueche di Instagram,” kata Soulja pada Senin 2 Januari.