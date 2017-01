FOTO: Liburan Bareng Ibunda, Ji Chang Wook Disuruh Ajak Yoona SNSD

SEOUL – Aktor serial K2, Ji Chang Wook baru-baru ini mengunggah foto kedekatannya dengan sang Ibunda yang sedang berlibur. Sontak, aksinya tersebut mengundang perhatian netizen yang menyebut pasangan Ibu dan anak ini sangat manis.

Terlihat dalam foto tersebut raut bahagia Ji Chang Wook dan sang Ibu yang sudah lama tidak berkumpul bersama. Netizen pun melontarkan candaan ke arah sang aktor. Diantaranya agar memperkenal sang kekasih Yoona SNSD kepada Ibunya.

"Ah sangat lucu keduanya, kenapa tidak sekalian ajak Yoona kenalan dengan ibunya, hehehe," tulis Netizen seperti dikutip Sindonews dari Soompi, Kamis (5/1/2017).

좋은 아침💕 모두 happy new year😘😘 #happynewyear A photo posted by 지창욱 (@jichangwook) on Jan 2, 2017 at 3:22pm PST



Dalam foto tersebut, Ji Chang Wook bersama sang Ibu terlihat sedang berada di sebuah pesawat terbang dan menikmati waktu santainya menuju destinasi wisata yang dituju untuk liburan panjang.

Kegiatan liburan Ji Chang Wook bersama sang Ibu dilakukan di sela jadwal padatnya untuk syuting drama terbarunya. Sehingga saat ada waktu untuk berlibur, ia manfaatkan bersama dengan keluarganya.