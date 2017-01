Anak Ultah, Risty Tagor Damai dengan Stuart Collin

Happy milad anak mama sayang Arkana Rafif Bisyari - Penjaga Berakhlak Baik Pembawa Kegembiraan 😊 . Ga kerasa 1tahun umur arka sekarang, rasanya kemarin masih kemana2 bawa arka diperut mama, dan lahir bayi cibulku yg mungil dengan berat 2,9kilo.. . Mama selalu berdoa agar Allah selalu melindungi arka.. Smoga arka jadi anak yang sholeh,taat,takwa,baik,pintar,bertanggung jawab dan bahagia dunia dan akhirat.. . Daddy said happy birthday to you too syg, hope you'll be always happy and all good wishes for you.. . I'm sorry for this unperfectly moment, mama just can do this right know.. Always love u adek arka with all of my heart πŸ’ŸπŸ’Ÿ #ArkanaTurning1 #Milad #MamaArsenArkana #MomAndSon #LoveWithoutDrama

A photo posted by Risty Tagor (@ristytagor) on Jan 3, 2017 at 3:28am PST