Catat, Ini Jadwal Rilis Lagu Terbaru John Mayer

LOS ANGELES – John Mayer memulai 2017 dengan merilis lagu-lagu di album barunya. Senin 2 Januari, mantan kekasih Katy Perry ini mengumumkan jika ia akan merilis lagu-lagu dalam album terbarunya yang berjudul "The Search for Everything" secara terpisah.

Keputusan itu diambil karena Mayer mengaku memiliki banyak lagu bagus yang ingin dibagi dengan penggemar. Karena banyaknya, Mayer merasa mustahil untuk merilis semuanya sekaligus dalam satu tanggal.

“Ada begitu banyak lagu-lagu bagus untuk dirilis dalam satu kali,” tulis Mayer dalam pengumuman di Facebook miliknya.

Rencananya, Mayer akan merilis lagu tiap bulannya hingga tanggal pasti perilisan albumnya diumumkan. Tak ada kepastian berapa lagu yang akan dirilis tiap bulannya.

Untuk kloter pertama, Mayer akan merilis empat lagu dari album "The Search for Everything" pada 20 Januari 2017. Keempat lagu itu berjudul Moving On and Getting Over, Changging, Love on the Weekend, dan You’re Gonna Live Forever in Me.

"The Search for Everything" menjadi album pertama Mayer setelah 2014 merilis XO. Sebelumnya ia sudah memberi petunjuk bahwa 2017 akan menjadi tahun dimana ia menelurkan banyak karyanya bagi penggemar.