Dave Mustaine Ungkap Alasan Tak Hadiri Rock and Roll Hall of Fame

Dave Mustain (Foto: The Dailybeast)

LOS ANGELES – Frontman Megadeth yang juga pernah menjadi personel Metallica tersebut memang sudah melanglang buana. Namun, rupanya nama dirinya belum masuk di Rock and Roll Hall of Fame, sebuah rumah penghargaan bagi legenda musik rock and roll dunia.

Ketika Metallica menerima penghargaan tersebut pada tahun 2009, Dave tidak disertakan. Nama Megadeth pun belum ada di daftar penerima penghargaan.

Menurut Dave melalui twit-nya baru-baru ini, dirinya memang tidak diajak Metallica. Awalnya, Dave mengungkapkan bahwa rumah penghargaan tersebut (disingkat menjadi RRHOF) tidak menginginkan Dave sebagai salah satu penerima penghargaan.

“Kupikir @rockhall keberatan aku di sana. Itu salah satu poin bucket list-ku: R&R HOF dan Grammy,” tulis Dave.

Namun kemudian Dave mengoreksi dan menyebut Metallica-lah yang tidak menginginkannya. Sebuah situs berita diminta Dave untuk mengoreksi beritanya.

“Ceritamu salah. Met tidak ingin aku ada di sana, bukan RNRHOF. Aku akan senang kalau kau bisa mengoreksinya. 😉” tulis Dave.

Hubungan Dave dengan Metallica memang tidak berjalan mulus. Pasalnya, Dave keluar dari Metallica karena dipecat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan sikap buruk.

Cerita tersebut dimulai dari cuitan seseorang yang ingin Megadeth masuk sebagai penerima penghargaan RRHOF. Rupanya, Dave masih sangat menginginkan dirinya masuk dan menerima penghargaan itu bersama Megadeth.

“Terima kasih. Aku hanya ingin kedua dewan (RRHOF) itu merasakan yang sama sepertimu. Namaku ada di sana karena Met. Tapi aku ingin Megs (Megadeth) ikut!” tulis Dave kepada seorang fans.