Masuk Hogwarts, Franda: That Was a Sentimental Experience

The Great Hall. . Sempet terharu banget, mewek & netesin air mata dikit pas pertama kali liat pintu Great Hall.. Mungkin terdengar agak lebay yaa.. Tapi ya begitulah saya yg super melankolis ini. Karena buat saya that was a sentimental experience.. I can say I grew up reading and watching Harry Potter series. Dari SMP baca bukunya (1 seri bisa saya baca berulang2) dan nonton filmnya juga udh gatau berapa kali, yg saya inget sih film pertama sampai 13 kali (Maniac?? I know!) 😠Makanya begitu dulu tau ada Warner Bros The Making of Harry Potter, yang mana ini bener2 studio yg dipake shooting filmnya, plus beberapa setting tempat kaya the great hall ini, dumbledore office, griffindor common room, dll, properti2 dr kecil sampe yg gede kaya hogwarts express, wardrobe asli yg dipake sama aktor2 di film nya, semua dimuseumin di sini.. langsung jadi one of my bucket list! And Thank God! I had another bucket list checked βœ”οΈ . #WBtourLondon #HarryPotter #SamuelFrandaUKtrip

