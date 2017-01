Chris Brown Tolak Maaf Soulja Boy

LOS ANGELES – Perseteruan antara Chris Brown dan Soulja Boy masih panas. Setelah Soulja Boy terlihat menggoda mantan kekasih Chris Brown, Karrueche Tran, rupanya keributan antara Chris dan Soulja Boy semakin rumit. Setelah mendengar berbagai pernyataan Soulja Boy, rupanya Chris tidak ingin memperbaiki hubungan mereka.

Sebuah video diunggah di Instagram Story Chris, Rabu (04/01/2017), menyatakan bahwa dirinya tidak ingin memaafkan Soulja Boy. Video berdurasi 9 detik itu menampilkan Chris tetap ingin ribut dengan Soulja Boy meskipun telah diminta untuk memaafkannya. Namun, alasan Chris rupanya tidak hanya karena perseteruan antara mereka, namun lebih luas.

“Aku tahu. Aku tahu kalian mau aku memaafkannya. F*** that! Aku tidak mau memaafkan ***** itu. Terutama apa yang dia lakukan kepada hip hop? F*** that! It’s on!” ucap Chris.

Video tersebut diunggah di waktu yang serupa dengan pernyataan-pernyataan Chris terhadap perseteruannya dengan Soulja Boy, di tempat yang sama.

Sebelumnya, Soulja Boy sempat mengaku diajak berkelahi oleh Chris Brown yang tidak terima Soulja Boy mengoda Karrueche Tran. Beberapa hujatan kemudian dilayangkan satu sama lain, hingga Karrueche sendiri risih, yang rupanya tidak digubris.