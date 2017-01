FOTO: Aurel Hermansyah Paksa Ashanty Nonton Konser Diplo

JAKARTA - Kecintaan Aurel Hermansyah pada musik dan profesi DJ menarik dirinya untuk ikut menyaksikan konser Diplo di Bali pada 3 Januari 2017. Tak ingin datang sendiri, putri Anang Hermansyah ini mengajak Ashanty dan Azriel untuk ikut menyaksikan konser tersebut dengan memanfaatkan momen liburan di sana.

Hal itu terungkap dalam unggahanya di Instagram pada Rabu (4/1/2017) yang mengungkapkan bahwa ia memaksa sang bunda untuk menyaksikan DJ asal Amerika tersebut.

"Setelah maksa-maksa minta temenin bunda nonton Diplo, akhirnya berhasilll! Yohoo thank youu momms! You're the best mom evaaa," tulis Aurel.

A photo posted by Ashanty (@ashanty_ash) on Jan 3, 2017 at 2:48am PST

Dalam unggahan serupa Ashanty di akun miliknya, ia mengatakan bahwa dirinya sempat tak memberikan izin untuk Aurel. Ia bahkan mengaku bahwa dirinya tak mengerti dengan musik yang dimainkan Diplo.

"Nemenin anak-anak yang gede gantian, setelah pompa asi lumayan dapat buat ninggalin bentar di villa hehe mau nonton DJ Diplo yang sebenernya bunda nya enggak ngerti siapa haha setelah lama engga pergi boleh lahh yaaa," tulis Ashanty.