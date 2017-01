FOTO: Keluarga dan Teman Sambut Kelahiran Anak Janet Jackson

LONDON – Selasa 3 Januari 2017, Janet Jackson akhirnya melahirkan anak pertamanya dari pernikahan dengan Wissam Al Mana. Kelahiran bayi yang diberi nama Eissa Al Manna itu disambut gembira oleh keluarga dan teman-teman Janet.

Keluarga dan teman-teman Janet ramai mengucapkan selamat atas kelahiran Eissa. Keponakan Janet, Taj Jackson dengan gembira mengungkap tak sabar untuk bertemu dengan Eissa yang dipanggilnya Elissa.

“Sangat bahagia untuk bibiku @JanetJackson dan Wissan. Tak sabat untuk bertemu dengan si kecil Elissa,” tulis Taj di hari kelahiran Eissa.

Ucapan yang sama datang dari La Toya Jackson. Adik almarhum Michael Jackson ini menyebut keponakannya sebagai bayi laki-laki yang cantik.

“Betapa menggembirakannya! @JanetJackson, Jan dan Wissam baru saja menyambut kelahiran bayi laki-laki yang cantik!!! Selamat!!!” kata La Toya disertai gambar lucu bertuliskan “It’s A Boy.”

Tak mau ketinggalan, TJ Jackson menulis, “Selamat bibi @JanetJackson!! Sangat sangat bahagia untukmu dan Wissan. Nikmati setiap menit dengan hadiah terbesarmu, Elissa #parenthoodisthebest.”

Rapper Lil B juga ikut mengucapkan selamat kepada Janet. Lil B menggunakan momen melahirkan Janet ini untuk menyemangati perempuan-perempuan di seluruh dunia bahwa di usia 50 tahun pun kaum hawa masih bisa melahirkan.

“Selamat Janet Jackson.. Ini menunjukkan bahwa di usia 50 tahun kalian masih bisa punya anak, bahagia, dan sadar bahwa hidup tak berhenti di usia 21 tahun,” tulis Lil B.

