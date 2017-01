Arnold Schwarzenegger Gantikan Posisi Donald Trump di Celebrity Apprentice

LOS ANGELES – Donald Trump kini harus fokus mempersiapkan diri sebagai presiden terpilih Amerika Serikat dan turun dari jabatannya sebagai host acara The Celebrity Apprentice. Sebagai gantinya, Arnold Schwarzenegger naik menjadi pembawa acara baru program NBC tersebut.

Menjadi host baru, Arnold berniat memberikan imej baru bagi The Celebrity Apprentice. Langkah awalnya adalah dengan mengganti slogan “You’re fired” milik Trump dengan “You’re terminated” untuk membuat penonton ingat The Celebrity Apprentice versinya.

The first one wasn't easy. But you know the line now, and the celebs know my expectations. Take risks, give everything. #CelebApprentice