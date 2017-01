Lee Dong Wook Nyaris Tak Dapat Peran Grim Reaper di Goblin

SEOUL – Selain Gong Yoo, Lee Dong Wook sebagai grim reaper alias malaikat kematian adalah daya tarik lain dari drama populer Goblin. Tapi, apa jadinya jika peran grim reaper itu tak jatuh ke tangan Lee Dong Wook dan diperankan aktor lain?

Kemungkinan tersebut hampir terjadi ketika Lee Dong Wook nyaris tak bisa mendapatkan peran grim reaper di Goblin. Pasalnya, penulis skenario Kim Eun Sook yang melahirkan cerita ini menganggap Dong Wook tak mewakili sosok grim reaper seperti dibayangannya.

Berbeda dari Gong Yoo yang memang dari awal dikejar oleh Eun Sook untuk menghidupkan karakter ciptaannya, Dong Wook harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan perannya. Agensi Dong Wook bahkan harus turun tangan langsung membujuk Eun Sook.

Dilansir Soompi, perwakilan Dong Wook akhirnya bisa membujuk Eun Sook untuk bertemu secara one on one dengan aktor 35 tahun tersebut. Dari pertemuan itu, Dong Wook sukses meyakinkan Eun Sook untuk mempercayakan peran grim reaper padanya.

Keputusan yang tepat dari Kim Eun Sook karena Dong Wook terbukti bisa menghidupkan karakter grim reaper dengan sempurna dan dicintai oleh penonton. Berkat aktingnya sebagai malaikat pencabut nyawa, publik kini punya bayangan baru jika bicara tentang grim reaper.