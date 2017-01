Sejarah Vandalisme Simbol Hollywood sebagai Upaya Legalisasi Ganja

LOS ANGELES – Peristiwa vandalisme simbol Hollywood yang diubah menjadi ‘Hollyweed’ tidak hanya sekali dilakukan. Seakan menjadi tradisi tahunan, hal tersebut kerap terjadi dengan tujuan yang sama yakni mendesak legalisasi rokok mariyuana dan ganja di negara bagian California.

Aksi sejumlah orang yang mengubah tanda Hollywood bukan hanya terjadi pada pergantian tahun saja. Pada 1976, untuk merayakan legalisasi ganja di negara bagian tersebut, seorang warga bernama Daniel N. Finegood memiliki ide bahwa landmark industri perfilman Amerika Serikat tersebut bisa dijadikan tanda perayaan.

Dilansir Variety, Rabu (4/1/2017), melihat sejarah dari berdirinya simbol perfilman tersebut, Anda bisa kembali melirik peristiwa pada 1923. Kala itu, sang tanda yang bertuliskan ‘Hollywoodland’ merupakan iklan pengembangan real estate di daerah tersebut. Hingga akhirnya berganti tulisan menjadi Hollywood di medio 1970-an.

Kembali ke peristiwa pada 31 Desember 2016, pada pukul 22.30 malam waktu setempat, petugas Kepolisian berupaya memindahkan spanduk yang menutupi huruf ‘O’ di tanda Hollywood agar kembali ke keadaan normal. Mereka mengatakan bahwa sudah ada bukti rekaman keamanan vandalisme terhadap tanda Hollywood, namun tersangka belum diidentifikasi.

(Baca: Menuntut Legalisasi Ganja, Simbol Hollywood Ditutup Terpal)

Menurut Sgt. Robert Payan dari Departemen Kepolisian Los Angeles Security Service, meskipun divisinya memiliki petugas di area tersebut namun peristiwa tersebut tidak terlihat serta cepat. Insiden ini sedang diselidiki sebagai pelanggaran masuk properti tanpa izin.

Semakin meningkatnya insiden keamanan di tanda Hollywood nyatanya membuat kesulitan warga dan turis mengakses area tersebut untuk sekadar berlibur atau berfoto. Dalam beberapa tahun terakhir saja, bentuk vandalisme lain hadir di area tersebut seperti munculnya spanduk ‘Save the Peak’ hingga ‘Go UCLA’.

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood👀. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG — Sd3gaughC (@Sd3gaughC) January 1, 2017



Selain itu, bentuk lain vandalisme yang terjadi adalah ditutupnya huruf ‘H’ oleh sebuah spanduk sehingga jika dilihat dari kejauhan akan terbaca menjadi ‘Ollywood’ yang merujuk kepada suatu daerah di Amerika Serikat yakni Oliver North. Sedangkan pada 1987, huruf ‘l’ ditutup terpal besar sehingga menjadi ‘Holywood’ yang berlatar dengar pendapat dengan negara Iran dan kunjungan Paus di tahun tersebut.

Kini, melirik peristiwa ‘Hollyweed’ pada 1 Januari 2017 sebagai upaya mendesak percepatan legalisasi ganja di negara bagian California. Masyarakat perlu menahan diri untuk tidak melakukan vandalisme.

Meskipun ganja sudah dilegalkan di negara bagian pada pemungutan suara November, warga disana harus menunggu sampai toko selesai memperoleh lisensi setelah 1 Januari 2018 agar dapat membeli benda tersebut tanpa perlu kartu medis. Setelah hal itu selesai, maka di California bebas untuk mengonsumsi, memiliki dan berbagi ganja.