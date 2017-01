Sylvester Stallone Sutradarai Film Peperangan Afghanistan

LOS ANGELES – Sylvester Stallone dan Adam Driver akan berduet untuk menceritakan kisah Travis Mills, seorang staf Sersan Angkatan Darat Amerika Serikat yang selamat meski kehilangan empat bagian badannya karena ledakan bom di Afghanistan. Dalam film ini, Stallone akan berperan ganda, yakni sebagai sutradara sekaligus lawan main dari Adam Driver.

Film ini merupakan adaptasi dari novel Mills yang berjudul Tough as They Come. Mills mengklaim bahwa dirinya menjadi satu-satunya orang yang prajurit yang selamat dari perang Afghanistan dan Iraq. Berkat rehabilitasi, prosthetic, dan dukungan dari keluarganya, Mills bisa kembali berenang, bersepeda, menyetir dan bahkan menari lagi.

Dilansir Entertainment Weekly, Rabu (4/1/2017), proyek ini belum menentukan studio untuk proses syutingnya. Namun, beberapa pemberitaan mengatakan bahwa Fox saat ini sedang dalam pembicaraan untuk menjadi rumah produksi untuk film ini.

Jika terjadi, maka ini akan menjadi kali kesembilan Stallone menyutradarai sebuah film. Sebelumnya, ia pernah menukangi film-film seperti The Expendables, Rambo, Rocky Balboa, Staying Alive, dan Paradise Alley.