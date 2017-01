Megadeth Bakal Manggung di Indonesia 7 Mei 2017

JAKARTA - Grup thrash metal dari Amerika Serikat, Megadeth, bakal menyambangi para penggemarnya di Indonesia pada 7 Mei 2017. Mereka akan tampil dalam pagelaran musik tahunan Hammersonic di Jakarta.

Dave Mustaine dan kawan-kawan telah mengkonfirmasi melalui Twitter resmi Megadeth, ‏@Megadeth. "Just Announced: Jakarta, Indonesia-Sunday, May 7, 2017 at @hammersonicfest. Early bird tickets on sale now at http://hammersonic.com," tulis akun ‏@Megadeth.

Kedatangan kelompok musik yang populer lewat album perdana berjudul Killing Is My Business... And Business Is Good! ini disambut gembira pecinta musik metal di Indonesia. Salah satunya Marcell Siahaan.

Seperti diketahui, Marcell memang menjadi penyanyi pop Indonesia, tetapi soal music, dia tidak mengkotak-kotakannya. Bahkan, saat pertama kali bermusik, dia begitu menikmati music keras ini. Dalam Twitter, pelantun tembang Hanya Memuji ini mengungkap kegembirannya dengan memberikan lambang metal.

Megadeth yang dipimpin oleh Dave Mustaine ini sempat bubar pada 2002 karena Mustaine mengalami cedera otot, tapi band yang terbentuk pada 21 September 1977 ini kembali dibentuk pada 2004.

Sebelumnya grup yang kerap berganti personel ini pernah tampil di Medan pada 2001 dan di Jakarta pada 2007. Megadeth juga pernah membatalkan penampilannya di Indonesia karena jadwal tur konser di Australia gagal.

Selain Megadeth, band luar yang sudah konfirmasi tampil di Hammersonic adalah Northlane dan The Black Dahlia Murder.