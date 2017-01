FOTO: Ed Sheeran Bocorkan Lirik Lagu Baru

LONDON – Ed Sheeran terus membuat penggemarnya tak sabar menunggu perilisan album barunya. Yang terbaru, penyanyi Inggris ini menggoda fans dengan merilis video berisi tulisan diduga lirik lagu.

Selasa 3 Januari 2016, Ed kembali mengunggah video bocoran album barunya di Twitter. Video berdurasi 7 detik itu memiliki backgorund warna biru dengan sejumlah kata hitam yang muncul satu per satu tanpa suara apapun.

“When i was six years old i broke my leg,” demikian tertulis dalam video pendek tersebut.

When I was six years old I broke my leg... pic.twitter.com/IDIoHf5h8b

— Ed Sheeran (@edsheeran) 3 Januari 2017





Ini adalah tweet lanjutan dari rangkaian tweet yang dibuat Ed untuk menyambut perilisan album barunya.

Sebelum ini, pelantun Thinking Out Loud itu mengunggah video-video pendek pengumuman judul album dan kapan album ketiganya ini akan dirilis.

Sejauh ini, informasi yang didapat adalah album baru Ed tersebut akan dirilis pada Jumat 6 Januari 2016. Dari petunjuk yang tersebar, album baru ini masih akan diberi judul yang berkaitan dengan tanda hitung mengitungi dua album sebelumnya, yakni + dan X.