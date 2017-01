RISING STAR 2016: Judika Kagum dengan Penampilan Tiffany Geraldine

JAKARTA - Peserta yang tampil selanjutnya di panggung live audition Rising Star 2016 adalah Tiffany Geraldine

Pada kesempatan malam hari ini, Tiffany tampil dengan membawakan lagu milik Michael Bolton yang berjudul How Am I Supposed To Live Without You.

Menurut Judika, penampilan Tiffany saat audisi sebelumnya dan dibandingkan kali ini maju pesat sekali, dan tentunya jauh lebih keren.

"Dia maju pesat sekali, kamu hari ini juah lebih keren banget," ujar Judika.

Tak hanya Judika, Ariel pun memuji penampilan Tiffany. Menurutnya suara yang dikeluarkan Tiffany sangat lebut, sehingga pesan dalam lagu sampai kepada semua yang mendengarkan.

"Lembut, penjiwaannya sampai ke hati semua orang kayaknya," pungkas Ariel.