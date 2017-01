Tyrus Wong, Kreator Karakter Bambi Meninggal di Usia 106 Tahun

LOS ANGELES – Tyrus Wong, pencipta karakter kartun Bambi yang dimiliki Disney meninggal di usia 106 tahun. Karya Wong hingga kini masih menjadi dasar untuk pembuatan film animasi.

Nama Tyrus Wong sejatinya sudah dikenal masyarakat perfilman Hollywood sejak lama. Ia merupakan imigran asal China dan memulai pekerjaannya sebagai pekerja seni pada tahun 1938 sebagai inbetweener, yaitu menggambar ratusan gambar antara pose untuk menciptakan ilusi gerak.

Dalam pernyataan yang dikelurkan Disney, keluarga Museum Walt Disney mengungkapkan bahwa pengaruh Wong sangat besar untuk industri karena komposisi artistik Bambi tidak dapat dilebih-lebihkan dan menjadi dasar dari gaya yang berbeda di tiap film animasi.

Dikutip BBC, Selasa (3/1/2017), saat studio film mulai pra-produksi Bambi, Wong sempat pulang ke rumah dan mulai menggambar rusa dan hutan yang akhirnya menjadi trademark dari film tersebut dan jadi ciri khas Disney.

"Walt Disney melihat bahwa Wong mampu menghasilkan karya seni yang indah yang tidak selalu terlihat seperti hutan. Tetapi, merasa seperti hutan visi Walt untuk Bambi dan penggunaan karya Wong masih mempengaruhi film (animasi) hari ini," kata perwakilan Museum Walt Disney.

Pria yang lahir pada 25 Oktober 1910 di Guangdong, China, ini pernah bekerja di Disney selama tiga tahun, kemudian ia hijrah ke Warner Brothers sebagai artis konsep dan merancang kartu ucapan untuk Hallmark.

Setelah memutuskan pensiun, Wong lalu berpaling menciptakan ratusan layang-layang bambu rumit, menerima banyak penghargaan sebagai pengakuan atas karyanya, dan menjadi subyek sebuah film dokumenter tentang hidupnya.

"Dengan kematiannya, kita telah kehilangan seorang seniman brilian, film animator dan legenda animasi asal Cina yang menjadi perintis di Amerika, dan pahlawan,” kata Direktur Dokumentar film Tyrus Wong.

Selain Bambi, Wong pernah menggarap film Around the World in Eighty Days (1956), How to Live Forever (2009), When the World Breaks (2010). Selain itu, ia pernah membuat karya lukisan berjudul Deer on Cliff dan The Cove (1960).