Shaheer Sheikh Turut Berdoa untuk Yana Zein

SOLO – Yana Zein tengah berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Ia juga dikabarkan mengalami kesulitan biaya pengobatan. Belakangan ia juga menyedot perhatian publik, khususnya dari kalangan artis.

Kabar memprihatinkan Yana Zein juga terdengar oleh aktor India, Shaheer Sheikh. Mantan kekasih Ayu Ting Ting tersebut turut memberikan dukungan kepada Yana. Keduanya memang sempat bermain dalam sinetron yang sama, Cinta di Langit Taj Mahal.

Melalui akun Instagram pribadinya @shaheernsheikh menuliskan doa untuk kesembuhan Yana.

“Guys please pray for mba Yana Zein (Bunda Prianka). Get Weel soon. Semoga cepat sembuh. Amin,” tulis Shaher di keterangan foto, Sabtu (31/12/2016).

Postingan Shaheer menuai simpati warga dunia maya (netizen). Mereka turut menuliskan doa untuk kesembuhan Yana di kolom komentar.

“Semoga cepat sembuh bunda Yana Zein,” tulis akun Instagram @widia_alfianiputri57.

“Cepat sembuh bundanya prianka,” tulis akun @chintiarosita_dewi.

Bukan hanya berdoa untuk kesembuhan Yana, beberapa netizen turut memuji rasa simpati yang ditunjukkan Shaheer.

“Aku rasa kamu sangat dekat dengan kami yang ada di Indonesia. Kamu selalu mengingat kami, terima kasih Shaheer,” tulis pengguna Instagram @cutenamira.

Selain itu, ada pula salah satu netizen yang berinisiatif menggalang dana untuk meringankan biaya pengobatan yang dikeluarkan Yana. Pasalnya, Yana sempat mengakui jika biaya pengobatan penyakitnya sangat mahal hingga menguras seluruh harta yang dimilikinya.