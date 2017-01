Film Rogue One Bertengger di Puncak Box Office

Rogue One Puncaki Tangga Box Office. (Foto: Indiewire)

LOS ANGELES – Selama libur tahun baru 2017, film spin-off Rogue One: A Star Wars Story berhasil meraup hasil besar sekaligus mampu bertengger di puncak box office.

Film Rogue One: A Star Wars Story mampu bertengger di puncak tangga film mingguan box office selama tiga minggu berturut-turut dan memperoleh pendapatan hingga 50 juta Dolar AS dalam periode tiga hari dan diproyeksikan berhasil meraup 64 juta Dolar AS selama empat hari libur.

Besarnya pendapatan film tersebut bukan tanpa alasan, hal itu karena Rogue One: A Star Wars Story hadir di saat akhir pekan dan tahun baru, sehingga banyak yang menjadikannya sebagai destinasi liburan keluarga.

Dari hasil penelusuran ComScore seperti dikutip Reuters, Selasa (3/1/2017), di pasar Amerika Utara saja, Rogue One: A Star Wars Story mampu meraih pendapatan hingga 400 juta Dolar AS. Sayang, film ini masih berada di peringkat dua di bawah Findind Dory yang mapu meraup 425 juta Dolar AS.

Bagi rumah produksi Disney, Rogue One: A Star Wars Story berhasil jadi penutup 2016 sekaligus membuat rekor tersendiri menjadi studio pertama yang menghasilkan tujuh miliar Dolar AS dalam setahun.

Disney juga berhasil menghasilkan empat dari lima film dengan pendapatan kotor penayangan perdana tertinggi, dan empat filmnya meraup pendapatan satu miliar dolar AS di box office global.